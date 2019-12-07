特朗普指中國有很多錢　促世界銀行停止提供貸款

美國總統特朗普（Donald Trump）12月7日呼籲世界銀行（World Bank）停止向中國提供貸款。世銀前一天才不顧華府反對，通過面向中國政府的一個貸款計劃。美國白宮及世界銀行發言人未有立即回應媒體要求置評的查詢。

美國總統特朗普在推文中指出，中國有很多錢，否則他們也能造錢，呼籲世銀停止向北京政府提供貸款。圖為中國人民銀行。（VCG）

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

世界銀行12月5日已通過計劃，每年以10億至15億美元低利息貸款援助中國，至2025年6月為止。新貸款計劃呼籲，對中國的貸款金額比過去5年平均18億美元「逐漸減少」。



美總統特朗普在Twitter發文說：「為什麼世界銀行在借錢給中國？這可能嗎？中國有很多錢，而如果他們沒錢，他們能造錢。停止！」

世界銀行在6月30日止的2019財政年度借予中國13億美元，比2017財政年度的24億美元少。不過此舉對特朗普政府來說不夠迅速。特朗普政府曾說北京政府太富有，不需要這種國際援助。