日軍侵華文件解密　揭陸軍要求每70名士兵配一名慰安婦

日本共同社12月6日報道，根據日本內閣官房2017年4月至2019年3月期間收集的文件指，戰時大日本帝國的陸軍向政府要求「每70名士兵需要一名慰安婦」。

日韓關係近年變得緊張，部份源於兩國在慰安婦問題上有重大分歧。（視覺中國）

內閣官房最新收集23份有關慰安婦問題的文件，當中有13份是外務省名為《關於取締支那渡航婦女事項》的1938年機密文件，全部為駐華領事館和外務省的聯絡內容。1938年正是引發中日戰爭的盧溝橋事變發生後一年。

濟南（山東省）總領事提交外務相的報告中記載，日軍侵入後，當地從事色情業的女性不斷增加，包括101名來自日本內地的藝妓、110名來自日本內地的慰安婦和228名來自朝鮮半島的慰安婦。報告也指，隨日軍推進，預計4月底前要招攬至少500名慰安婦，並提到佔領徐州後，有186人「搭乘軍用車」南下。

青島（山東省）總領事的報告則提到，「海軍方面希望增加藝妓和慰安婦合計150名，陸軍方面考慮每70名兵員需要1名慰安婦」。

1993年時任官房長官河野洋平曾經承認日軍有份招攬慰安婦，並向受害者道歉。關東學院大學現代史教授林博史表示，文件證明日本政府當年以日軍為主體、有計劃地徵集女性，並透過領事館向外務省提出。