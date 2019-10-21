日本UNIQLO廣告被指嘲笑「慰安婦」　急急在韓國撤回

日本與韓國關係持續緊張，最近日本時尚品牌UNIQLO播出的新廣告亦捲入風波。這個廣告被指有暗諷「慰安婦」，以及洗白日本殖民史之嫌。「慰安婦」都是二戰時期在被強徵、誘拐或欺騙情況下成為日軍性奴的女子。這個廣告觸發韓國民眾怒火。UNIQLO在廣告播出幾日後，10月21日將在韓國的有關廣告撤回，但強調公司無意冒犯。

在廣告中，13歲時裝設計師羅傑斯（Kheris Rogers）與98歲高齡的時尚女王阿普費爾（Iris Apfel）閒聊，羅傑斯問白髮蒼蒼的阿普費爾，在少女時代時是怎樣穿搭衣飾。

阿普費爾回答說：「噢，我的天！我記不得那麼久之前的事了。」但UNIQLO韓國子公司卻稍稍變改動字幕，改成：「我記不得80多年前的事了。」這段廣告播出數天後，在韓國引起極大爭議。

UNIQLO這個廣告，在韓國引起極大爭議。（Twitter）

80年前即1939年，是日本對朝鮮半島殖民統治的末期。對很多韓國人來說是一段慘痛歷史，尤其近來日韓再度交惡。有韓國網民認為，UNIQLO有意提起這段往事，並拿來開玩笑。

在過去的周末，「UNIQLO，慰安婦」更成為當地一些網站的最熱門搜尋詞之一，21日更有不少韓國人在UNIQLO店外舉牌抗議。

在韓國有186間分店的UNIQLO否認有關指控，澄清改動字幕只是想突顯廣告中二人的年齡差距，並決定撤回廣告。