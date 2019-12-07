王岐山會見日本國家安全保障局長北村滋

新華社12月6日報道，中國國家副主席王岐山於6日在中南海會見日本國家安全保障局長北村滋。

王岐山在會晤中提到中日領導人6月的大阪會晤，認為這「為當前和今後一段時間中日關係發展確定了基調，指明瞭方向」。

隨後，王岐山還說道，「中日是近鄰，都是亞洲大國和世界主要經濟體，都面臨着國內發展的繁重任務，對世界和平與發展負有重要責任。雙方應以兩國領導人重要共識為指引，立足當前、放眼長遠，以史鑑今、看清大局，釐清利害、保持定力，以更高超的氣度、格局和智慧把握好中日關係，為兩國下階段高層交往營造積極有利氛圍，推動兩國關係全面邁向新時代」。

在東京皇宮舉行德仁登基儀式之前，日本天皇德仁(中)和皇后雅子(右)歡迎中國副主席王岐山到訪(AP)

中國新華社北京的社交媒體公眾號「牛彈琴」指出，王岐山的講話包含許多關鍵信息。

首先，中日關係極具特殊性，作為近鄰，中日都是亞洲大國和世界主要經濟體，都哦面臨國內發展的繁重任務。

第二，在深化中日關係的過程中，要釐清利害衝突，保持定力。

最重要的是，要為「兩國下階段高層交往」營造有利氛圍。聯想到日本首相安倍晉三即將於12月底訪華，中國國家主席習近平也將於2020年春天對日本進行國事訪問，這些高層交往將進一步推動中日關係發展。

北村滋的回應則很簡單，強調「充分準備、良好氛圍」兩個關鍵詞。日方再一次鄭重表態，正在為兩國領導人交往做充分準備，那麼在未來的一段時間內，相信中日關係不會再有太大波瀾。

作為中日高層交流的重要一環，王岐山還曾在10月作為中國國家主席習近平的特使參加日本德仁天皇的即位慶典。1990年，日本明仁天皇即位慶典時，中國派出時任副總理的吳學謙。也就是說，中國此次提升了層次，凸顯中國對這個鄰國的特別重視。而相比中國的高度重視，美國作為日本特別看重的大國卻表現得漫不經心，只派出一個部長級人士。