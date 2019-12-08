伊朗美國互換囚犯　獲釋華裔學者王夕越曾在港工作

伊朗與美國互換囚犯，伊朗釋放美籍華裔學者王夕越（Wang Xiyue，音譯）。他自2016年起遭囚禁，被控以間諜和勾結等罪名遭重判入獄10年。瑞士在美伊是次談判中予以協助之後，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）7日對外宣布，他8日前往瑞士。這位曾在香港工作的學者，終於自3年的牢獄之災得到解脫。

圖為王夕越的妻子瞿華。（AP）

美聯社引述一名匿名美國官員稱，美國國務院伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）陪同獲美方釋放的伊朗科學家索萊馬尼（Massoud Soleimani）前往蘇黎世，換取王夕越獲釋。王夕越返美前將取道德國，接受醫生檢查，預期他之後會獨自一人返美。他的妻子瞿華（Qu Hua，音譯）在回應丈夫重獲自由的消息時形容：「我們的家庭再次完整了」。

王夕越12月7日抵達瑞士的蘇黎世，圖為他與美國駐瑞士大使麥克馬倫擁抱。（AP）

美國籍的王夕越1980年出生於北京，曾先後在中國、印度和美國的高等學校就學。他大學一年級是在中國就讀，然後去了印度，並在2003年考進華盛頓大學（University of Washington）。他2008年在哈佛大學取得研究生學位，2013年到普林斯頓大學歷史系攻讀博士，從事俄羅斯及歐亞研究。他2008年以非牟利組織「普林斯頓在亞洲」（Princeton in Asia）夥伴的身份在於美國奧睿律師事務所位於香港的辦事處工作。

王夕越一年後離開這個崗位，來到阿富汗為紅十字會人道工作擔當普什圖語翻譯員。他協助收集在衝突中被殺的人的遺體或殘肢，向受傷或被抓的人提供協助，包括塔利班組織的武裝份子。他在2013年入讀普林斯頓大學歷史系博士課程，著名國際史學者科特金（Stephen Kotkin）是他的指導老師。

伊朗外長扎里夫（左）公布釋放王夕越，圖右者為獲美方釋放的囚犯蘇萊馬尼。（AP）

到了2016年，王夕越獲得伊朗簽證及伊朗外交部書面批准前往該國，為完成有關歐亞史的博士論文開展學術研究並進修波斯語，但他同年8月在研究卡扎爾王朝（Qajar）的歷史時被捕，他被指控以研究員的身份作掩護，在伊朗國內通過秘密聯絡人網絡，為英美情報機構工作，經過閉門審判後，2017年4月被判處10年有期徒刑。

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif，左）發放蘇萊馬尼（右）重獲自由的照片。（AP）

他醉心於研究之時卻沒到美國與伊朗的關係在2016年再次惡化，伊朗稱王夕越一入境就已成為目標人物，有關方面經過多日的跟蹤，找到他在伊朗收集機密檔案的證據。伊朗指控他掃瞄約4500頁的電子文件，又支付數以千計的美元以取閱他需要的檔案，還有進入德黑蘭一些圖書館的機密區域。當局因此認定他是間諜，重判他入獄10年。美國全國公共廣播電台（NPR）2017年引述科特金回應其學生被捕一事，指王夕越所做的一切事情都是正常的：「這是學者在這個區域或其他地方的標準操作。」