伊朗美國互換囚犯　華裔學者王夕越獲釋放　妻子：我們的家完整了

伊朗與美國互換囚犯，伊朗官員12月7日表示，已經釋放美籍華裔學者王夕越（Wang Xiyue，音譯）。王夕越自2016年起遭囚禁，被控以間諜和勾結等罪名，她的妻子瞿華（Qu Hua，音譯）證實丈夫重獲自由，形容「我們的家庭再次完整了」。

瞿華感激各界幫忙，開心稱「我們很感謝每一個令此事發生的人」。美國白宮之後證實，王夕越已獲釋放，目前正返回美國途中。

美國籍的王夕越出生於北京，曾先後在中國、印度和美國的高等學校留學，2008年在哈佛大學取得研究生學位，2013年到普林斯頓大學歷史系攻讀博士，2014年，其妻兒也到美國與他團聚。

圖為王夕越的妻子瞿華（美聯社）

到了2016年，王夕越獲得伊朗簽證及伊朗外交部書面批準前往該國，為完成有關歐亞史的博士論文開展學術研究並進修波斯語，但同年8月，他遭到逮捕，指控他以研究員的身份作掩護，在伊朗國內通過秘密聯絡人網絡，為英美情報機構工作，經過閉門審判後，被判處10年有期徒刑。

他的妻子瞿華一直四處奔走，希望拯救丈夫，聯合國多名人權專家2019年5月公開呼籲伊朗放人。

另一方面，美國也釋放了一名伊朗籍的囚犯蘇萊馬尼（Massoud Soleimani）。他是一名生物學家，2018年10月赴美期間被捕，遭指控試圖「偷運生長荷爾蒙」。