中國對美出口按年驟降　美媒：中國需要與美達成協議

數據顯示，11月份中國出口總額按年下降1.1%，對美出口下降23%。美媒稱，這顯示出中國希望與美國達成第一階段貿易協議的一個原因。

中國海關總署12月8日上午公布的數據顯示，11月份中國出口總額按年下降1.1%，對美出口下降23%。

彭博社8日對此報道稱，中國11月出口出於意料下降，這顯示出中國希望與美國達成第一階段貿易協議的一個原因，在全球需求已經疲弱的時候，美國對華關税損害了中國的出口。

報道稱，這是中國自2月份以來對美出口最糟糕的結果，也是連續第12個月下降。由於美國零售商和公司在聖誕購物季前囤積庫存，中國對美總體發貨量預計將增長0.8%。

中國銀行國際金融研究所研究員王友新認為，全球需求疲軟，特別是美國、歐盟與日本等主要貿易伙伴的需求疲軟都拖累了中國的出口增長，11月人民幣貶值降低了出口商品的美元價值。

王友新說，出口取決於貿易談判的進展。如果中美第一階段的協議達成，關税會降低，公司可能會更有信心，出口可能會增加。

最新迹象顯示中美談判代表正在接近達成協議，雖然兩國因新疆與香港問題爆發外交爭議。知情人士稱，美方預計美中第一階段協議將在12月15日最後期限之前完成，屆時美國對中國商品的新關税將生效。

如果對智能手機和電腦等產品的關税生效，將進一步損害中國的出口，並讓美國消費者承受更高的物價。

美國全國廣播公司財經頻道CNBC 12月8日稱，中國11月份的出口連續第四個月下滑，凸顯出來自中美兩國的製造商面臨的持續壓力。但進口增長可能是一個迹象，表明中國政府的刺激措施正在促進刺激需求。