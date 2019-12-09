美國監視朝鮮動向　軍機飛臨半島偵察

在朝鮮宣布進行了一次 「非常重大的實驗」後，美國總統特朗普（Donald Trump）12月8日警告說，若朝鮮採取敵對行為將會損失慘重。與此同時，美偵察機也飛抵朝鮮半島。

與此同時，美軍主力偵察機9日現身朝鮮半島上空，加強監視朝鮮。韓聯社報道稱，美軍偵察機RC-135W「鉚釘」（Rivet joint）當天在京畿道南部上空飛行。該偵察機或從仁川飛往春川，巡航半島上空。

RC-135W是美國空軍電子偵察機隊的主力，搭載能捕捉導彈發射前地面遙測器發出的信號並分析彈頭軌迹的設備。

據悉，隨着朝鮮設定的年底「最後期限」日漸臨近，朝鮮在朝美核談判問題上的態度轉趨強硬。朝鮮領導人此前曾一再表示，如果美國不重新進行談判，那麼朝鮮將在2020年走「新道路」。

朝鮮常駐聯合國代表金星12月7日表示，無核化議題已經不在朝美的談判桌上，朝方不需要與美國進行宂長的會談。幾乎與此同時，朝鮮在西海衛星發射場進行了一次「極其重大的試驗」。

朝鮮官媒朝中社11月8日報道說，朝鮮12月7日在西海衛星發射場舉行一次非常重大的試驗，「這次舉行的重大試驗結果對即將再次改變朝鮮的戰略地位發揮重要作用」。

報道中沒有具體說明試驗內容，但是實驗場地的西海衛星發射場與洲際導彈項目息息相關。而自從5月以來，平壤進行13次短程和中程導彈發射。大多數專家表示，幾乎所有的這些發射都涉及某種形式的彈道導彈技術。

韓國和美國等西方媒體紛紛猜測朝鮮可能進行了可用於洲際導彈的固體燃料發動機試驗。朝方的最新表態和動作，被普遍認為是朝鮮對美國堅持對朝敵對態度已經忍無可忍。韓國《首爾新聞》擔憂，如果朝鮮下一步真的進行洲際導彈發射，朝鮮半島有可能重現武力對峙的局面。

「朝鮮要送給特朗普的聖誕禮物是否就是發射洲際導彈？」美國有線電視新聞網絡（CNN）稱，本月早些時候，朝鮮外務省負責對美事務的副相李泰成曾發表談話警告美國，他稱平壤正在準備送給華盛頓的「聖誕禮物」，「現在剩下的就是美國的選擇，美方選擇得到什麼聖誕禮物完全取決於它自己」。報道稱，雖然現在還不清楚朝方的「重大試驗」是測試什麼，但2017年朝鮮曾將發射洲際導彈作為送給美國「獨立日」的禮物。那次發射導致了美朝數月的對峙。

「如果成功試驗固體燃料引擎，朝鮮洲際導彈可奇襲美國本土」，《韓國經濟》8日的報道擔憂，如果朝鮮完成固體燃料火箭引擎研發，則意味着朝鮮洲際導彈減少了燃料注入時間，可以更好躲避美國探測，這使朝鮮用洲際導彈奇襲美國本土成為可能。

韓國《首爾新聞》稱，目前距離朝鮮宣布的「最後期限」僅剩3周時間，朝鮮為促使美國改變態度發起了新的強力施壓攻勢。