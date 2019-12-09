美駐港澳前總領事唐偉康：華府應盡力維持香港一國兩制自治地位

美國駐港澳前總領事唐偉康（Kurt Tong）12月6日撰文指出，華府及國際社會應避免「懲罰中國」的舉措，而是要在政策層面上盡力維持香港「一國兩制」的現狀，以免影響香港前景。

唐偉康在最新一期《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌指出，「一國兩制」所賦予的香港的獨特自治地位，是本港商業和金融成功的關鍵因素。他認為香港目前仍然享有高度自治、廣泛的人身自由及強大法治。這些優勢為香港民眾、美國和中國帶來巨大利益。

他在文中指出，香港目前的爭議不僅在於示威何時或如何結束，更重要的是，香港的獨特自治地位能否避過目前的危機。美國政策制定者最重要的焦點應該是盡其所能強化這個模範（一國兩制），同時避免採取可能破壞它的舉措。



華府亦要清楚記得它能做什麼或不做什麼、去確保這個情況（高度自治）繼續下去。若做對了，美國政府可以繼續保住「香港夢」，但華府亦有可能無意中使事情變得更糟。

唐偉康指出，「一國兩制」所賦予的香港的獨特自治地位，為香港民眾、美國和中國帶來巨大利益。（Reuters）

唐偉康指出，美方官員近月發表支持香港自治及「一國兩制」的聲明，國會又在11月通過《香港人權及民主法案》，反映華府支持香港繼續保留高度自治。但他坦言法案亦為美國帶來新風險。若美方取消香港獨特地位，會對香港的對外關係、經濟地位，以及進一步到它自治的存續，都有戲劇性及破壞性的影響。

他反對懲罰中國或削弱國際社會對「一國兩制」的信心的措施，並認為華府應該在「一國兩制」框架，在政策層面加強及支持香港自治，這比試圖迫使北京改變政策更為有效。