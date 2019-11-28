【逃犯條例】簽人權法案　特朗普：出於尊重習主席、中國和香港人

美國白宮周三（27日）宣布，總統特朗普（Donald Trump）已正式簽署《香港人權與民主法案》。特朗普發表聲明稱，簽署法案是出於對中國國家主席習近平和香港人民的尊重，期望實施法案後，中國和香港的領袖和代表將能夠友好解決彼此之間的分歧，為所有人帶來長期的和平與繁榮。

特朗普日前謂，中美貿易協議目前處於最後階段，但同時表明華府支持香港示威者，也希望看到香港有民主。（GettyImages）

特朗普日前表示，中美貿易協議目前處於最後階段，但同時表明華府支持香港示威者，也希望看到香港有民主。

特朗普是在周二（26日）於白宮簽署應對原住民婦女受暴力對待的行政命令時，被問到香港區議會選舉後，是否有說話想對香港人說。他回應稱，美國和港人同行，並與中國國家主席習近平關係良好，貿易協議進展良好，但同時希望香港一切順利。他認為，香港情況會順利，並指習近平能夠實現這個目標。

較早前，特朗普還聲稱，曾要求習近平不要派軍到香港，豪言「若不是我，香港會在14分鐘內遭毀滅了。」

🔻香港示威者曾發起集會，呼籲美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》：

另外，美國羅納德列根總統基金會和研究所（Ronald Reagan Presidential Foundation）日前剛公布一項民意調查，當中有68%美國受訪者表示即使得罪北京，也贊同華府支持香港示威者。

民調顯示，68%美國受訪者贊同華府支持香港示威者，只有14%受訪者支持中國政府；如果中國在香港的軍事行動升級，69%受訪者支持向中國實施經濟制裁，59%受訪者則支持提供安全援助。