繼華為之後　日本再次跟隨美國步伐禁用中國科技產品

日本傳媒12月9日報道，繼禁用中國電信設備製造商華為公司設備之後，日本計劃2020年起不再使用中國產無人機，使用的理由同美國政府一樣，即擔心秘密情報被泄露。

美國政府稱中國無人機製造商大疆的產品對美國信息安全構成威脅。（VCG）

報道稱，日本海上保安廳計劃於2020年起全面禁止使用中國無人機，目前使用的數十台中國產無人機將由其他機型代替。

日本海上保安廳在海上救助活動或監視同中國有領土主權紛爭的沖繩、尖閣群島時使用無人機，由於價格便宜、性能較高，日本政府使用的無人機大部分都是中國製造。

但問題在於，無人機拍攝的信息中包含與國家安保或救助活動情況相關的信息，因此日本政府擔心有可能泄露國家秘密情報。

韓國紐斯頻通訊社12月9日報道指出，禁用中國無人機產品的行動始於美國。美國國防部原則上禁止購買和使用佔全球無人機市場70%份額的中國無人機產品。美國防部負責採購和維護事務的官員表示，「許多情報正在通過無人機發送至中國，因此無法使用（中國無人機產品）」。

對此，世界最大無人機製造商、中國大疆（DJI）公司反駁道，「我們技術的安全性得到了全世界的反覆驗證，其中就包含了美國政府及美國主要企業的獨立測試」。

紐斯頻通訊社指出，日本政府出台該措施也是為了和美國保持步調一致。日本政府於2018年決定不再採購華為的產品，11月又修訂了強化對日本企業出資限制的外匯法，此次禁用中國產無人機產品無疑是排除中國科技產品行動的一環。

日本政府計劃在農業或快遞領域使用無人機，2019年日本無人機市場規模按年增加56%。據推算，2024年日本無人機產品規模將擴大至5,073億日圓，但這些利益顯然中國產無人機無法獲得。