日本馬毛島或成美軍戰時「不沉航母」　威懾中國意味濃

日本政府宣布斥資1.46億美元購買位於東海之濱的無人島馬毛島，將提供給美軍用作航母艦載機訓練，這座島在亞洲發生戰爭時將成為美軍「不沉的航空母艦」（ unsinkable aircraft）。也有分析稱，美軍或將在馬毛島部署中程導彈。

不沉的航空母艦

據美國有線電視新聞網絡（CNN）12月8日報道，日本政府上星期宣布，將花費巨資購買無人島馬毛島，將提供給美軍用作航母艦載機訓練，這個位於東海邊，面積3平方英里的火山巖有一天可能會被用作美國海軍在亞洲發生戰爭時「不沉的航空母艦」。

馬毛島是一個距日本本土最南端九州島21英里的一座露出水面的無人島。該島的大部分由東京一傢俬營開發商擁有。島上無人居住，只有以前開發項目所棄置的兩條未鋪好的交叉的飛機跑道。

日本政府表示，日方將鋪好跑道，供美國海軍和海軍陸戰隊使用，以進行模擬航母起降訓練。但由於這項交易仍未最後確定，所以日本政府沒有提供可能完工的時間範圍。

報道稱，由於東京政府正在尋求加強在東海的地位，一旦合適的設施建成後，馬毛島也有可能成為日本自衛隊的永久基地。

美或在馬毛島部署中程導彈？

這一消息曝光後引發中國媒體極大關注。12月9日出版的《中國國防報》發表題為《日本巨資購島為美軍提供訓練場地》的報道。《中國國防報》是由中國人民解放軍總政治部主管，解放軍報社主辦的報紙媒體。

報道稱，日本政府此次頂住壓力斥巨資快速購買馬毛島，有着多層目的。

一是以實際行動表現對美緩和姿態。近來，美國在駐日美軍普天間基地搬遷、駐日美軍駐留經費額度提升談判等問題上對日施壓，此次日本政府迅速解決訓練場地問題，有向美國表現緩和姿態的意思。

二是強化日本西南方向戰略據點建設。隨着機場跑道等設施的不斷完善，馬毛島將成為日本西南防線上又一戰略據點，進可為航空力量前沿，退可為綜合保障基地。

三是不排除美國藉機在馬毛島部署中程導彈。美國退出《中導條約》後，聲稱要在亞太地區部署陸基中程導彈。一旦馬毛島成為日美軍事訓練基地，不排除美國有朝一日以訓練基地防禦為名部署中程導彈，日本當局估計也是樂見其成。