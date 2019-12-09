火山爆發遊客如何自保？　Full Gear能救您一命

頭盔、護目鏡、防毒面具、長衫長褲……這些近期港人熟悉的防護器具，其實是火山爆發時自保的必備用品。新西蘭懷特島（White Island）火山12月9日爆發造成傷亡。由於火山爆發可能非常突然，萬一身在現場，學會自保尤其重要。

新西蘭懷特島火山12月9日突然爆發，殺了島上遊客一個措手不及。（AP）

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火山爆發如何自保？

若有人住在火山附近，或打算參觀火山，務必留意當地監測機構，及早計劃好疏散路線及避離地點。在災難期間亦要對未經核實的訊息保持警惕，但若不幸身處區內無法即時撤離，該如何應對？

1. 若在室內必需關閉所有門窗、通風口，以及暖氣或冷氣系統，並將寵物及牲畜帶入封閉的庇護場所。同時以容器盛滿乾淨的食水。

2. 若身處戶外，必須先準備食物、水、急救用品、電池及無線電設備。如果可以，亦能將地圖、睡袋、滅火器等基本工具存放在車輛。

火山爆發：若在室內必需關閉所有門窗。（VCG）

3. 就算是火山一日遊，亦要確保自己穿着適當的鞋類及長衫長褲。若靠近火山爆發處，戴上護目鏡或滑雪眼鏡、工業用或是電單車頭盔、N-95口罩或防毒面具。

4. 若無以上防護工具，至少以濕布掩住口鼻，到安全地方後脫去衣服，用乾淨水沖洗眼睛及皮膚。

火山爆發：若靠近火山爆發處，N-95口罩或防毒面具能救你一命。（VCG）

5. 注意周圍環境，若處於低窪或河谷附近要小心泥石流，盡快尋找上坡的路。若有泥石流或熔岩迫近，立即以最快速度離開該區域。必要時滾成一團以保護頭部。