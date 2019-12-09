王岐山會晤日本官員　討論習近平2020年4月出訪

中國國家主席習近平預計將於2020年對日本進行國事訪問，日本媒體稱，中日官員日前探討習近平訪日的具體月份。

綜合媒體12月9日報道，12月6日，中國國家副主席王岐山在北京會見日本國家安全保障局長北村滋。這次會晤討論的重點是習近平2020年的訪日之行。

中國外交部12月6日發表聲明稱，王岐山表示，2019年6月中國國家主席習近平同日本首相安倍晉三在大阪成功會晤，為當前和今後一段時間中日關係發展確定基調，指明瞭方向。

王岐山強調，中日是近鄰，都是亞洲大國和世界主要經濟體，都面臨着國內發展的繁重任務，對世界和平與發展負有重要責任。雙方應以兩國領導人重要共識為指引，立足當前、放眼長遠，以史鑑今、看清大局，釐清利害、保持定力，以更高超的氣度、格局和智慧把握好中日關係，為兩國下階段高層交往營造積極有利氛圍，推動兩國關係全面邁向新時代。

北村滋表示，2018年以來，雙邊關係重拾積極發展勢頭，高層往來密切。日方願為未來兩國領導人交往做好充分準備，創造良好氛圍。

《日經亞洲評論》12月7日報道稱，中日高級官員12月6日討論習近平2020年4月訪日一事，這是兩國首次提到這次訪問的具體月份。

報道稱，王岐山在會晤北村滋時說：「原則上，習近平主席將於明年春季對日本進行國事訪問。如果訪問成行，將給中日關係帶來重大影響。」

北村滋還說：「我們想要就習近平主席明年4月份訪日進行充分的雙邊討論。」

報道指出，習近平的訪問將是對安倍晉三12月晚些時候對華訪問的回訪。王岐山證實，習近平將同安倍晉三舉行對話。

報道指出，一名外交消息人士透露，安倍晉三預計將於12月23日在北京會晤習近平。

這位消息人士還透露，暫定的計劃是習近平和安倍晉三還將於24日在成都同韓國總統文在寅一起舉行三邊會晤。

此外，作為中日高層交流的重要一環，王岐山還曾在10月作為中國國家主席習近平的特使參加日本德仁天皇的即位慶典。1990年，日本明仁天皇即位慶典時，中國派出時任副總理的吳學謙。也就是說，中國此次提升了層次，凸顯中國對這個鄰國的特別重視。

據日本媒體報道，安倍晉三當時還會晤了王岐山，雙方一致同意為習近平明年春天對日本的國事訪問做好準備，讓這次訪問成為一次有意義的訪問。

與此同時，安倍晉三也在多個場合表示，要將中日關係推上新階段，開創中日新時代。