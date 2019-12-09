劉鶴取消訪問引發擔憂　習近平與歐盟領導人談投資協定

中美貿易摩擦導致中歐投資協定談判遇到阻礙，中國國家主席習近平12月9日在同歐盟領導人通話時說，中國致力於儘早達成中歐投資協定。

中國國家新華社12月9日報道稱，中國國家主席習近平12月9日晚應約同歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）通電話。

報道稱，習近平祝賀米歇爾當選並就任新一屆歐洲理事會主席。習近平指出，中歐都主張多邊主義、自由貿易，都堅定維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，都主張各國要按規則行事。中方從戰略高度和長遠角度看待同歐盟的關係，中歐是互利合作伙伴，不是零和競爭對手。

習近平強調，中方願同歐盟一道努力，確保2020年中歐一系列重要交往和日程取得成功，推動共建「一帶一路」倡議同歐盟歐亞互聯互通戰略對接，致力於儘早達成中歐投資協定。

米歇爾表示，加強歐中合作符合雙方以及世界的共同利益。2020年歐中將有一系列重要高層交往及合作重點。歐方願同中方一道努力，確保有關活動和合作取得積極成果，提升雙方經貿合作水平。

中歐投資協定談判啟動於2014年，內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國有企業競爭中立、高端服務業開放等。此前在2018年7月第20次中歐領導人會晤期間，中歐雙方正式交換清單出價。中國商務部發言人高峰曾指出，這標誌着談判進入一個新的階段。雙方已就文本中不少投資自由化和投資保護方面的重要條款達成一致，並即將就投資市場準入方面的清單出價進行實質性談判。

2019年4月，中歐發佈《第21次中國-歐盟領導人會晤聯合聲明》，在其中稱「雙方承諾2019年將在談判中，特別是投資自由化承諾方面，取得結束談判所必需的決定性進展，以便在2020年達成高水平的中歐投資協定。」

值得一提的是，中美貿易戰的爆發使得中歐投資協定的談判受到影響。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）11月5日說，中國全神貫注於同美國達成一份協議，這迫使其首席貿易談判代表取消對布魯塞爾的一次訪問，這使得歐洲被推下懸崖的風險加大。

伍德克在中國與全球化智庫舉辦的論壇上說，歐洲企業和領導人越來越擔心北京和布魯塞爾之間的投資協定缺乏進展。「我的觀察是，中國和美國之間的緊張程度如此之高，以至於歐洲從懸崖上摔下來，再也沒有出現在北京的雷達上。」

伍德克還說，中國似乎完全專注於美國，一直取消同歐洲的會議。「因此，我們同他們缺少面對面的接觸。」他還補充道，中國國務院副總理劉鶴原計劃9月份訪問布魯塞爾，同歐盟領導人會晤，但是這次訪問最後被取消。