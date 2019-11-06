中歐貿易談判缺乏進展　歐洲商界憂淪為中美貿易戰犧牲品

中美達成首階段的貿易協議，並計劃於11月份簽署。但是歐洲國家擔心成為中美協議的犧牲品。中國歐盟商會主席武特克（Joerg Wuttke）11月5日說，中國全神貫注於同美國達成協議，迫使其首席貿易談判代表取消對布魯塞爾的一次訪問，這使得歐洲被推下懸崖的風險加大。

武特克在中國與全球化智庫舉辦的論壇上說，歐洲企業和領導人愈來愈擔心北京和布魯塞爾之間的投資協定缺乏進展。「我的觀察是，中國和美國之間的緊張程度如此之高，以至於歐洲從懸崖上摔了下來，再也沒有出現在北京的雷達上。」

武特克還說，中國似乎完全專注於美國，一直取消同歐洲的會議。「因此，我們同他們缺少面對面的接觸。」他還補充道，中國國務院副總理劉鶴原計劃9月份訪問布魯塞爾，同歐盟領導人會晤，但是這次訪問最後被取消了。

武特克還說，歐洲商界雖然被中美貿易談判的進展鼓舞，但是也擔心中美達成的協議將犧牲歐盟的利益。「我們不喜歡的是，如果他們就一定數量的產品和服務達成了固定的協議，而這將不受公開招標程序的約束，因為它可能會把歐洲企業或其他國家排除在外。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席第二屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）開幕式，並發表演講，指中美貿易戰只會製造輸家。他表示，希望中美可以達成協議，維護其他貿易伙伴的利益，並從歐盟開始。