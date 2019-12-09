WADA禁未來4年出戰大型國際體育賽事　俄羅斯稱將申訴

世界反興奮劑組織禁止俄羅斯在未來4年內參加包括奧運會在內的國際重大賽事，對此，俄羅斯政府予以回應。

世界反興奮劑組織（WADA）表示，將禁止俄羅斯參加包括2020年奧運會和2022年世界盃在內的所有全球體育賽事，為期4年。此前因涉嫌使用興奮劑，俄羅斯未能參加2018年平昌冬奧會，俄羅斯隊選手以「奧林匹克代表」個人身份參加。 ​​​​

據俄羅斯衛星通訊社12月9日報道，俄羅斯國家杜馬國際事務委員會第一副主席茹羅娃（Svetlana Zhurova）宣布，俄羅斯將對世界反興奮劑組織的裁決提出申訴。

茹羅娃告訴記者，俄羅斯將對這一決定提出挑戰。這位議員強調到：「我們必須為運動員而戰。」她補充說，在這件事情上根本不應該歸咎於運動員。

她說，總之要等待俄羅斯反興奮劑局在這個問題上的反應。 12月19日將討論世界反興奮劑組織的這一決定，她表示下一步將取決於俄羅斯反興奮劑局所做出的決定。

世界反興奮劑組織網站發布消息稱，俄羅斯方面提供的莫斯科反興奮劑實驗室數據不完整且不可靠。

消息中稱：「根據合規審查委員會（CRC）的結論，莫斯科反興奮劑實驗室的數據被更改。因此，2018年9月提出有關恢復俄羅斯反興奮劑局的條件沒有得到履行，而實驗室數據不完整且不可靠，因此無法消除對無辜運動員的懷疑。」

消息稱，世界反興奮劑組織目前擁有莫斯科實驗室信息管理系統數據中所有嫌疑運動員的姓名，其中包括數據被改變甚至被刪除的運動員姓名。

受興奮劑疑雲影響，俄羅斯代表隊在參加2018年韓國平昌冬奧會入場式時，用五環旗代替國旗。（VCG）

由於2019年初送交WADA的莫斯科反興奮劑實驗室數據可能被操縱，世界反興奮劑組織於9月啟動了擬剝奪俄羅斯反興奮劑局（Russian Anti-Doping Agency）的《世界反興奮劑條例》合規地位。俄方有3周時間對涉及這些數據的問題予以答覆。給WADA的答覆信已於10月8日寄出。

世界反興奮劑組織合規審查委員會11月23日建議執委會認定俄羅斯反興奮劑組織違反《世界反興奮劑條例》。根據WADA合規審查委員會的聲明，俄方轉交WADA處置的莫斯科反興奮劑實驗室數據「既不全面，也不完全可信」。