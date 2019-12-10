【懷特島爆發】再無發現生命跡象停止搜救　失蹤者預料全員死亡

新西蘭懷特島12月9日火山爆發，共造成5人死亡、34人受傷。因島上已「再沒有發現生命跡象」，政府決定停止搜救，失蹤的8人預料已全員罹難。

總理阿德恩與救援隊伍會面，了解搜救情況。（AP）

當局確認火山爆發時共有47人在島上或附近，其中38人是旅客。搜救員已確認其中5人死亡，但仍有8人失蹤。當局在12月10日再派出直升機前往搜救，有搜救員降落島上尋找失蹤者，但還是沒有發現。

因此當局以再沒有發現生命跡象，及火山再有爆發危險為由，決定停止搜救，失蹤的8人預料已全員死亡。

新西蘭吉斯本及東角對出海域附近，在當地時間下午1時左右發生5.3級地震，在懷特島亦能感受到震盪，目前未知地震對火山有否帶來影響。

根據GeoNet觀察預測，未來24小時火山會有50%機率再次爆發，規模將與9日爆發的差不多。

中國大使館啟動應急機制

總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，傷者和失蹤者包括中國、澳洲、英國、美國、德國、馬來西亞及新西蘭公民。中國駐新西蘭大使館表示，已收到新西蘭方面通知，大使館已啟動突發事件應急機制，成立應急小組應對，並會與新西蘭各部門聯繫，了解中國公民情況。大使館促請新西蘭方面全力救治及搜尋失蹤者人員，並協助中方做好應變工作。