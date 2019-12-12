【英國大選2019】一文看清選舉流程　選民最關心什麼？

英國12月12日舉行大選，這次選舉將選出650名下議院議員。票站會在上午7時至晚上10時（香港時間12日下午3時至13日早上6時）開放，預計投票結果將在香港時間12月13日下午揭曉。

投票站會在投票時間完結後轉為點票站，即場點算選票。選舉委員會將於13日陸續公布點票結果。英媒料在香港時間下午1時有結果。

辯論後民調顯示，較多受訪者認為約翰遜表現更好（美聯社）

正常情況來說，在大選中取得大多數（即過半數）議席的政黨將組成新政府。其黨魁將前往白金漢宮覲見女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），並在獲得英女王任命之後成為新一任首相。然後，新首相會前往唐寧街10號，就未來施政計劃發表演説。

選民最關心的議題

選民最關心的議題離不開脫歐。英國廣播公司（BBC）形容，脫歐在本屆大選中是一個「巨大的議題」（huge issue）。媒體又引述數據指出，選民在2015年最關心的議題是國民保健制度（NHS），當時他們對歐盟相關議題則不太感興趣，現在已經大不相同。

根據民調，目前選民關心的議題依次為脫歐、國民保健制度（NHS）、犯罪、經濟和移民問題。

4年內舉行3次大選

這是英國自2015年以來，第三次舉行大選。英國在一般情況下，每5年舉行一次大選。不過前首相文翠珊（Theresa May）曾下令在2017年6月8日提前大選。下一次大選本應該在2022年舉行，惟現任首相約翰遜（Boris Johnson）又再宣布在12月12日提前大選。

保守黨在2017年提前大選中不敵左翼工黨，不僅賠上多個議席，更加失去國會主導權。這令文翠珊的脫歐方案在國會中三度被否決。

約翰遜10月17日與歐盟達成新的脫歐協議，但協議仍在下議院受到阻撓，導致其未能如期在10月31日脫歐限期前通過。之後，他去信歐盟申請押後限期，又在國內建議12月12日提早大選。