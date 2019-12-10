中國促加拿大釋放孟晚舟

中國電信公司華為首席財務官孟晚舟2018年12月1日在加拿大被扣留，而加拿大外交部12月9日發表聲明，對前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）在2018年12月先後被中方扣留已近一年提出抗議。中國回應。

中國外交部網站消息稱，12月10日的例行記者會上，有記者問詢道：「今天是兩名加拿大公民康明凱和斯帕弗因國家安全原因被中方拘押一周年的日子。據稱，他們無法見到家人和律師。中國是法治國家。你可否解釋為何他們不能見律師？」

中方發言人華春瑩表示：「我們之前已應詢多次介紹了這兩名加拿大公民的情況。加拿大人康明凱為境外刺探國家秘密、情報案和邁克爾為境外竊取、非法提供國家秘密案，已經由偵查機關偵查終結，並按法律規定移送檢察機關審查起訴。中國司法部門嚴格依法辦案，保障康明凱和邁克爾的合法權利。」

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中國駐加拿大使館發言人此前一天12月9日發表聲明稱：「對加方就康明凱及斯帕弗案說三道四，中方強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

聲明指出，康明凱及斯帕弗因危害中國國家安全觸犯法律，被中方主管部門依法逮捕，根本不存在所謂「任意」拘押。中方敦促加方切實尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

聲明進一步強調，加拿大及美國在孟晚舟事件上的所作所為，是任意拘禁中國公民，嚴重侵犯中國公民合法權益。中方再次敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，讓她平安回到中國。