任正非：美國最終目的是消滅華為

中國電訊公司華為辦始人任正非12月2日接受加拿大媒體採訪，認為美國的最終目的是要消滅華為公司，華為副董事孟晚舟事件只是開端。

任正非在中國深圳接受加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）採訪，華為「心聲論壇」12月9日發佈採訪紀要。

華為被美國列入實體清單後，華為創始人任正非已多次接受海外媒體採訪，圖為任正非8月20日接受美聯社採訪。（AP）

被問及其女兒孟晚舟在加拿大被捕前兩年沒有去過美國，是否意味華為早知道美國在調查孟晚舟，任正非否認說法。他表示：「孟晚舟事件應該是美國政治上的行動策劃。華為在美國市場長期受排斥，在美國已經沒有什麼銷售，業務收縮，高級幹部去了也無事可做，為什麼要去美國呢？所以都不去美國了。」

任正非針對美國政府要求加拿大拘捕孟晚舟表示：「美國發了『5.16』實體清單制裁禁令，我們就意識到孟晚舟是被作為一個政治抓手，美國想抓住孟晚舟作為籌碼來打擊華為。」

任正非續指，公司在5月後認為美國的最終目的是要消滅華為，孟晚舟事件只是開端。他指出，只有加緊把內部結構性調整做好，使產品開發體系適應制裁環境，讓公司生存下來，才能有解決問題的方案。

任正非回應關於加拿大立場時表示，加拿大是一個偉大的國家；他指出，加拿大人和美國人本來就是一個民族，在處理印第安人的問題上，這兩國的觀點不一致，才分裂成兩個國家的。對於他來說，他認為加拿大人還要更偉大和高尚一些，並稱禮貌和遵守規則並不代表軟弱。