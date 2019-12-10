芬蘭議會通過任命馬林出任總理　成全球最年輕政府首腦

芬蘭議會（Eduskunta）12月10日投票通過任命34歲社民黨（Social Democrat）的馬林（Sanna Marin）出任總理，成為全球最年輕的現任政府首腦。

芬蘭議會通過任命馬林出任總理。馬林獲盟友中間黨主席庫爾穆尼祝賀。（路透社）

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議會表決馬林的總理提名，最終以99票贊成、70票反對和30票棄權順利通過。議會200席中，政府擁有117席的大多數優勢。總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）隨後正式委任馬林出任總理。

馬林是社民黨的二號人物，排在剛剛辭任總理的林內（Antti Rinne）之後。芬蘭大選後，社民黨躍升為議會第一大黨，有權提名黨內成員出任總理。

馬林將領導由社民黨、中間黨（Center Party）、綠色聯盟、左翼聯盟和瑞典族人民黨組成的政府，內閣成員包括12名女性和7名男性部長。其餘四個政黨均為女性出任領袖，當中有三名只是三十出頭。

教育部長安德松（Li Andersson）、財政部長庫爾穆尼、總理馬林和內政部長奧希薩洛是執政聯盟其中四個政黨的領袖，全部均是三十出頭。（路透社）

馬林表示，四年之內無法將芬蘭變得完美，但是可以變得更好。她指，期望建立一個社會，每個孩子都可以成為任何東西，每個人都可以有尊嚴地生活和變老。