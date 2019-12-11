拘捕一周年　孟晚舟和兩加拿大人待遇天差地別

中國電信設備製造商華為公司首席財務官（CFO）孟晚舟於2018年12月1日在加拿大被捕後，12月10日兩名加拿大被北京當局逮捕。兩人在中國獄中的處境和孟晚舟在加拿大豪宅中被拘禁的待遇天差地別。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，在收到美國對其違反伊朗制裁的指控後，孟晚舟聘請了一組律師來幫助她在法庭上辯護，以圖擺脱當局的引渡安排。孟晚舟除了有時間讀書和畫油畫，華為創辦人任正非表示他和女兒一直有接觸。

而據加拿大媒體報道，被拘捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）除了能和加國領事館相關人士有每次半小時的訪視外，沒有人能夠與康明凱和斯帕弗直接接觸。

有知情人士透露，康明凱和斯帕弗需要接受長達數小時的審問，還曾被迫在開燈的情況下入睡。

前加拿大駐中國北京大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，「這是一個政治案件」，並指出「儘管兩人被指控刺探中國國家機密，但案件並未正式起訴，中國政府有可能在拖延時間」。

此外，趙樸還稱康明凱被關押在北京約有20名囚犯的牢房中，而斯帕弗則在丹東與18名關押者在同一房間。兩人每天可以在戶外待15分鐘。

有專家指出，康明凱及斯帕弗的命運將繫於孟晚舟的引渡情況。加拿大新任外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）12月9日發表聲明稱，兩名加拿大公民被中方「任意」扣留一周年，指二人仍是政府最優先處理的事項，將繼續致力確保兩人立即獲釋。

中國駐加拿大大使館發言人則立即批評加拿大當局對康明凱、斯帕弗案說三道四，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。並且，加拿大、美國在孟晚舟事件上的所作所為才是任意拘禁中國公民，嚴重侵犯中國公民合法權益。中方再次敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國。