【中美貿易戰】特朗普將與經貿顧問開會　商談是否如期對華徵稅

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美國總統特朗普（Donald Trump）據報會與白宮多名高級經濟和貿易顧問開會，然後才決定是否如期在12月15日，向近1600億美元中國貨徵收15%關稅。

美國預定12月15日向近1600億美元中國貨徵收15%關稅，總統特朗普未來數天將與經貿官員開會商討是否如期徵稅。（Reuters）

路透社12月11日引述消息人士透露，與會高級官員包括貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）。他們預料會在未來數天開會討論，暫時未知特朗普對華徵稅的取態。

報道引述貿易專家、麥克拉蒂諮詢公司（McLarty Associates）高級總監奧弗比（Tami Overby）稱，若政府未有採取任何行動，徵稅方案會在15日自動生效。除非貿易代表對有關稅項發出修訂通知，否則關稅會如期實施。

美國《華爾街日報》12月10日引述中美雙方的官員報道，兩國貿易代表正在制定基礎，押後原定12月15日生效的關稅。彭博社同日亦引述知情人士報道，中方官員預期美國將會押後關稅。兩名知情人士指，北京認為押後關稅容讓首階段協議的談判繼續。

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