特朗普面臨彈劾案　會否下台這20人是關鍵

美國眾議院民主黨人12月10日宣布了兩項彈劾總統特朗普（Donald Trump）的條款。特朗普猛批這是「政治迫害」。分析稱，民主黨迫使特朗普下台的努力恐怕不易成功。

兩項彈劾條款公布

美國眾議院民主黨人12月10日宣布了兩項彈劾總統特朗普（Donald Trump）的條款。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與多位眾議院委員會主席12月10日聯合召開記者會，宣布針對特朗普的兩項彈劾條款，分別是濫用總統權力和妨礙國會彈劾總統調查。

眾議院司法委員會（Judiciary Committee）提出一項濫用職權的彈劾條款，該條款與特朗普向烏克蘭施壓要求該國調查一名政治對手的指控有關。第二項條款涉及妨礙國會，與特朗普阻止助手參與彈劾調查有關。

眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）表示，「我們今天站在這裏彈劾總統，因為總統濫用了其權力，我們別無選擇」。

眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）對記者表示，由於特朗普已危及美國憲法，威脅到國家安全，並損害2020年大選的誠信，民主黨人不得不採取行動。

納德勒在記者會上表示：「沒有人，包括總統在內，可以凌駕於法律之上。」司法委員會最快可能在11日審議指控，之後交由眾議院全體表決。

特朗普批政治迫害

在彈劾條款公布後，特朗普10日在Twitter發文稱：「政治迫害！」

特朗普否認自己犯下任何錯誤，並稱在他任期內，美國經濟「可能達到歷史最佳水平」，他本人「可能是美國歷史上最成功的總統之一」，民主黨彈劾他的決定是「徹頭徹尾的、受政治利益驅動的政治瘋狂行為」。

特朗普還說，他要求烏克蘭「幫忙」調查美國前副總統拜登（Joe Biden）是為了美國而不是為了他自己。

特朗普2020年大選的競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）發表聲明，批評佩洛西執意推動彈劾是「極端的黨派偏見」。

白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）則指責民主黨人的企圖「毫無根據且具有黨派色彩」，企圖推翻特朗普2016年意外勝選的結果。

白宮表示，特朗普將在參議院的審判階段對周二公布的彈劾指控做出解釋，在民主黨主導的眾議院表決前繼續選擇不就彈劾指控的真偽進行爭辯。

「總統將在參議院對這些不實指控進行辯解，預計將能證明自己完全無罪，因為他並沒有做錯任何事。」格里沙姆在聲明中表示。

下一步會發生什麼？

路透社10日報道，幾乎可以肯定，民主黨控制的眾議院最早將於下周就彈劾指控進行表決，幾乎肯定會投票贊同彈劾特朗普，並為2020年初在共和黨佔多數席位的參議院進行審訊鋪路。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在記者會中表示，在眾議院民主黨和特朗普的辯護團隊做完公開陳述後，參議院可能選擇不舉行全面審理，而是進行參議院投票。

這個做法可能違背特朗普的意願，特朗普要求傳喚他自己的證人。

白宮迄今為止拒絕參與彈劾調查，但料將在參議院進行有力的辯護。目前尚不清楚特朗普本人是否將會作證，但在穆勒調查期間他曾拒絕作證。

英國廣播公司（BBC）10日報道了彈劾案的下一步行動：

司法委員會投票：估計本週內眾議院司法委員會將就彈劾草案投票，委員會內有24位民主黨人、17位共和黨人，預料他們將按黨派分野投票，即彈劾草案將獲得通過。

眾議院全體辯論：下週眾議院全體議員將就彈劾草案進行辯論，佩洛西稱，預料共和黨議員將試圖拖慢進程。

眾議院表決：每項彈劾指控將分別在眾議院表決，議員預料將按黨派分野投票。民主黨人有233比197的席次優勢。眾議院很可能在聖誕節之前通過彈劾案，特朗普將正式面臨彈劾。

參議院審議：在短暫的聖誕新年假日後，彈劾案將在明年一月送至參議院進行審議。共和黨人在此有53比47的席次優勢，免去總統職位需要參議院三分之二多數票，即至少要有20位共和黨人「叛變」，特朗普才會被褫奪總統一職。

特朗普會否下台？

英國路透社10日稱，美國眾議院民主黨10日宣布了針對總統特朗普的彈劾指控，使特朗普成為美國歷史上第四位面臨彈劾的總統。

民主黨籍總統克林頓（Bill Clinton）因涉及在與白宮實習生的性醜聞一案說謊，於1998年遭彈劾，但參議院宣判克林頓無罪。涉入水門案的共和黨籍總統尼克松（Richard Nixon），則在遭正式彈劾之前於1974年請辭。民主黨籍總統約翰遜（Andrew Johnson）在1868年遭國會發起彈劾，但在參議院被宣告無罪。

路透社分析稱，這項迫使特朗普下台的努力恐怕不易成功。至少需要參議院20名共和黨議員投下贊成票，才能夠將特朗普趕下台，但到目前為止，還沒有人表示他們正在考慮支持彈劾。

英國廣播公司（BBC）10日報道，有憲法專家認為，彈劾特朗普的法理依據有所欠缺。

喬治華盛頓大學憲法教授特里（Jonathan Turley）告訴BBC，民主黨人三年來威脅要「關門放狗」，以彈劾來擊退在他們看來劣迹斑斑的特朗普，但最終放出的是「嗓門大，但威脅不大的芝娃娃」。