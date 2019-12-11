美墨加再簽貿易協定　民主黨主導新版本協議預料可獲通過

美國、墨西哥及加拿大再次就美墨加貿易協定（USMCA）舉行簽署儀式，新美墨加貿易協定加入更多與工人權益及藥物價格相關的條款。美國預料協議會在2020年於國會表決通過，取代舊的北美自由貿易協定（NAFTA）。

新版本的USMCA加入更多保障墨西哥勞工法案，包括保障工會及合理工資等。（Reuters）

簽署儀式於墨西哥城舉行，由墨西哥總統奧布拉多爾（Lopez Obrador）、加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）及美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）出席主持。

2018年三國曾簽署USMCA，但未能在民主黨掌控的美國眾議院通過。新版本的協議中加入更多與工人權益及藥物價格相關的條款，民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）認為，新協議較2018的版本更好，亦較原本的NAFTA有顯著改善。

總統特朗普表示，新USMCA將是美國有史以來，最好及最重要的貿易協議。特朗普又稱協議對所有人都有好處，包括對農民、製造商、能源業及工會，都會帶來巨大支持。

新協議預料會在2020年於國會表決通過，正式取代舊NAFTA。