英媒：美軍為確保稀土供應　自二戰以來首次投資生產

一份美國政府文件顯示，美軍計劃為建設稀土加工設施提供資金，這是華盛頓為確保國內稀土供應而採取緊急行動的一部分，稀土被用於製造軍事武器和電子產品。

據路透社12月11日報道，此舉將標誌着自二戰「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）製造第一顆原子彈以來，美國軍方首次對商業規模的稀土生產進行財政投資。

今年早些時候，美國總統特朗普（Donald Trump）下令軍方更新小眾材料的供應鏈，警告稱依賴其他國家的戰略礦產可能會對美國的國防事業帶來阻礙。

UCore稀有金屬公司的行政總裁麥肯齊（Jim McKenzie）表示，美國稀土工業需要獲得大力扶持，以與中國人展開競爭。他說：「這不僅僅是錢的問題，也是華盛頓廣泛支持的表象。」這家公司正在美國阿拉斯加州開發一個稀土項目。

路透社看到的這份美國政府文件顯示，11月份，負責監管軍需品的美國軍方軍需司向礦商徵求關於建造一座生產所謂重稀土試點工廠的成本方案。重稀土是一種不太常見的特殊礦物，在武器中很受歡迎。

知情人士透露，反饋被要求在12月16日前做出，預計將接受調查的公司包括：UCore、德克薩斯礦產資源公司（TMRC.PK）、Lynas公司和私有的藍線公司（Blue Line Corp）等。

美國軍方表示，將為開採者提供至多三分之二的資金，並將為至少一個項目提供資金，甚至可能更多。申請人必須提供一份詳細的商業計劃，並說明他們將從哪裏獲取礦石，以及其他一些因素。

今年早些時候，美國軍方對美國稀土供應鏈狀況進行了研究。上述報道是美國軍方採取的最新行動。

該申請並沒有公布美國軍方可以資助的具體金額。行業高層說，一個稀土加工試點工廠的成本可能在500萬美元至2,000萬美元之間，具體取決於位置、規模和其他因素，而一個完整的工廠建設成本可能超過1億美元。

限制稀土出口被認為是中國可能在中美貿易戰中所使用的一大武器。路透社報道稱，中國近期將2019年稀土年度產量配額上調10%至歷史高位，此舉可能緩解外界對全球最大稀土生產國中國將限制稀土供應的擔憂。