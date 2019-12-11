【通烏門】司法委員會提出指控　彈劾特朗普條款中的五項重點

美國眾議院司法委員會在12月10日，發布針對特朗普的彈劾條款。兩項彈劾條款共計9頁，指控為「濫權」及「妨礙國會」。以下節錄條款內容中的重點。

司法委員會提出彈劾條款，預料可在聖誕前交由兩會表決。（Reuters）

特朗普總統運用其高級權力，要求外國政府，烏克蘭干預2020年美國總統大選。

文中直指近日發生的「通烏門」事件，特朗普涉嫌運用權力，凍結4000萬美元對烏克蘭的援助金，以威脅烏克蘭政府調查民主黨總統參選人拜登與他的兒子亨特（Hunter Biden）。目的被指是掌握拜登的黑材料，以便大選爭取連任。

這些行動與特朗普更早前，容許外國干預美國大選一致。

文中亦觸及了更早前的「通俄門」事件，特朗普被指串通俄羅斯，讓俄羅斯發揮影響力，左右大選結果。儘管通俄門調查報告中，未有對特朗普提出實質指控，但報告指跡象顯示俄羅斯可能有提供協助，同時特朗普多次阻撓調查。

特朗普總統在沒有正當理由的情況下，指示行政部門機關、辦公室和官員拒絕按傳召要求前往作證。特朗普總統干預政府的權力，違反眾議院的合法傳召。

在第二項指控中，表明特朗普阻礙關鍵證人出席眾議院情報委員會的聽證會。民主黨在11月時召開多場閉門及公開聽證會，並傳召包括博爾頓及前副手庫珀曼（Charles Kupperman）等人但遭拒絕。

特朗普通過這些行為，試圖賦予自己權利，以決定對自己進行彈劾調查的範圍與性質，並單方面拒絕向國會眾議院提供任何及所有信息。

此句同樣點出特朗普試圖運用權力，妨礙國會進行彈劾調查。

若任由特朗普繼續擔任總統，他將對國家安全及憲法構成威脅，並且其行徑與法治大相徑庭。

這是首項及第二項指控的結語，不論是串通外國以獲得個人政治利益，或是阻礙國會，均會對美國安全及憲法構成威脅，因此予以彈劾。