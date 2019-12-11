美國議員稱中美協議未解決問題　中國目標是超越美國

中美正在籌備第一階段的貿易協議，但是美國議員認為，貿易協議並不能解決根本問題，中國的目標是超越美國。

美國國會參議員魯比奧（Marco Rubio）12月10日在美國國防大學題為《美國產業政策與中國崛起》的演講中說，北京的目標是在軍事和經濟上超越美國，這是一個根本性的挑戰，未來的任何某種協議都不可能解決這個問題。

他還說，市場也許會說，可以為了短期利潤遵從中國對美國公司提出的要求，美國人應當投資中國公司，但是政策制定者必須考慮的是：將生產長期交給中國是否是不顧後果的魯莽行為？美國投資者是否應該投資那些竊取美國公司知識產權、侵犯人權、發展可能用於對付美國的武器的中國公司？

他說：「我們醒來看到這樣的現實：在美國沉睡之際，中國共產黨已湧現成為我們的繁榮、自由和安全所面對的迫在眉睫而且不斷擴大的威脅。」

面對中國挑戰，魯比奧提出的方案是，「21世紀支持美國產業政策」。

魯比奧10月23日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）採訪時，對白宮與中國達成的第一階段貿易協議提出了質疑。

魯比奧告訴CNBC：「如果你看下已經公布的聲明，你會發現很難讓中國方面承認他們同意報道中的內容。」 「我不認為我們一開始就和他們達成了協議，」魯比奧說。「他們會盡量逃避懲罰。」

即使中國最終與特朗普（Donald Trump）簽署了「第一階段」協議，魯比奧仍懷疑中國是否會信守諾言。「我相信他們會同意那些他們不打算遵守的事情。」