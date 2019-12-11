唯一華裔楊安澤進入民主黨初選最終辯論　曾不滿遭美媒故意冷落

距離2019年民主黨總統候選人初選最後一輪辯論入選截止日期僅剩兩天。此次競選中的唯一華裔候選人楊安澤（Andrew Yang）已獲得入圍資格，成為目前7人中唯一的非白人候選人。楊安澤一直不被美國主流媒體看好。

楊安澤入圍民主黨初選終辯

據美國廣播公司（ABC）12月10日報道，在12月10日公布的統計中，楊安澤共獲得來自民主黨選民及民主黨傾向獨立選民4%的支持率，使其成功滿足入圍要求。

一周前，加利福尼亞州參議員哈里斯（Kamala Harris）宣布，儘管她符合參加下一輪辯論的條件，但還是因為資金問題決定退出選舉。在此之後，民主黨入圍候選人均為白人，如今楊安澤的入圍將打破這一現狀。另一位非白人候選人加巴德（Tulsi Gabbard）則表示，即使獲得入圍資格，她也不會參加下一輪辯論。

民主黨總統候選人初選第六輪辯論將於12月19日在洛杉磯舉行，屆時楊安澤將面對6位實力強勁的對手，包括前副總統拜登（Joe Biden）、印第安納州南本德市市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、明尼蘇達州參議員克羅布查（Amy Klobuchar）、億萬富豪斯泰爾（Tom Steyer）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）以及馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）。

楊安澤不滿遭美媒故意冷落

楊安澤於1975年1月13日生於美國紐約州，父母是來自中國台灣的移民。他畢業於哥倫比亞法學院，在當了五個月律師後就開始創業，先後成立了「曼哈頓備考」（Manhattan GMAT）和「美國創業」（Venture for America）。他還因為「美國創業」獲「全球100位商界創新人士」稱號，並於2015年被奧巴馬（Barack Obama）政府授予「總統全球企業家大使」稱號。

自楊安澤宣布參選以來，他一直不被美國主流媒體看好。11月20日晚，在MSNBC主持的第五場美國民主黨總統競選人全國電視辯論中，目前全國平均民調排名第六的唯一華裔總統參選人楊安澤再一次獲得最少的發言時間。在接近兩個半小時的辯論中，楊安澤僅有6分多鐘的講話時間，比發言時間最多競選人的一半還少。

楊安澤11月24日在接受媒體美國有線電視新聞網（CNN）採訪時指出，MSNBC試圖壓制並最大程度地減少他的競選活動，因為他們可能會支持一些其他候選人。這不是一起孤立的事件，過去幾個月來，MSNBC確實在十幾個籌款和民意調查報道中忽略了他。

他還說，他不是一個反應激烈的傢伙，但現在不得不站出來指出這一問題。

事實上，11月20日晚的辯論只是一個導火索。數月來，楊安澤的支持者們一直譴責MSNBC多次故意忽視或打壓楊安澤的競選。8月份的時候，MSNBC、CNN在內的媒體公布民調領先候選人排行時，楊安澤竟被直接無視，從排行中消失，而支持率低於他的部分候選人卻在列內。

當時，於是楊安澤發了一張海報：「你見過這個男人嗎？已經連續5次從CNN等媒體報道中失蹤！最後一次露面時拿到了比一民主黨候選人更高的支持率。懸賞每月一千美金找到此人。」

楊安澤對華態度

雖然是華裔，但是楊安澤的對華態度比較強硬。在11月20日的辯論中，楊安澤說，要建立一個聯盟，幫助我們向中國施壓。

在9月12日的辯論中，楊安澤在談到中美貿易戰時也說：「上台第一天，我不會取消這些關税。但是我會讓中國人知道，我們需要敲定一份協議，因為這些關税正在打擊艾奧瓦州的製造商和農民，他們與我們與中國之間的貿易失衡毫無關係。」

楊安澤還強調，貿易不平衡是真的。但是必須讓中國人知道，我們意識到特朗普推行了一個武斷和隨意的貿易政策，給兩邊都造成了損失。「因此，不會立即取消關税，但是會確保我們達成一份協議，解決美國公司和製造商的擔憂。」