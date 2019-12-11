【英國大選】若無政黨取得多數優勢　蘇格蘭民族黨願有條件幫工黨

英國將在12月12日舉行大選，民調顯示保守黨領先，但也不一定穩獲多數議席。若然保守黨與工黨均未能取得多數議席，甚或工黨有較多議席的話，工黨有望組織聯合政府。蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）12月11日指出，蘇格蘭民族黨願意有條件支持工黨，但她也提到，條件是允許蘇格蘭舉行第二次獨立公投。

若然沒有政黨取得大多數，便出現懸峙國會，各黨需拉攏其他政黨組成聯合政府。若工黨取得較多議席的話，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）將有望拉攏自由民主黨（Liberal Democrats）及蘇格蘭民族黨（SNP）支持，成功的話可望推動二次脫歐公投。

施雅晴：至少要承諾不會妨礙獨立公投

施雅晴表示，蘇格蘭民族黨願意支持工黨政府，但條件是換取第二次蘇格蘭獨立公投。她表示，不期望工黨會支持蘇格蘭獨立或獨立公投，但至少承諾不會妨礙獨立公投。

郝爾彬曾表示不會妨礙第二次獨立公投，但他不會允許工黨政府成立後的頭兩年進行投票，不過施雅晴堅決認為，投票必須在2020年底前進行。

媒體報道，施雅晴堅信郝爾彬會為入主唐寧街10號而屈服，所以提出有關條件。