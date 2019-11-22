【英國大選】工黨競選宣言提徹底改造計劃　倡半年內再公投

英國工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）11月21日發表工黨競選宣言，提出徹底的計劃改造英國，包括增加公共部門薪金、調高公司稅率和將基建國有化。宣言也提到，計劃在半年內與歐盟談判新協議並舉行公投。

工黨發表競選宣言，提出徹底改造計劃，主張半內再公投。（美聯社）

郝爾彬在伯明翰（Birmingham）公布宣言，承諾會為普通人站出來，抗衡銀行家、億萬富豪和建制。他表示，工黨的宣言是希望的宣言，將帶來真正的改變，形容是數十年來最徹底和進取的計劃。

工黨提出，將未有貢獻應對氣候變化的公司除牌，增加公共部門薪金5%。同時計劃每年興建15萬公共房屋，拓展可再生能源和減少碳排放，從而製造數十萬「綠色職位」應對氣候變化，並且取消大學學費。

宣言也提出扭轉前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的私有化計劃，將鐵路、郵政、供水和英國電訊公司（BT）的寬頻網絡國有化，向所有人提供免費互聯網。

新政支出龐大，估計額外開支達829億英鎊，依賴額外徵收的稅收應付。工黨建議向石油和天然氣公司徵收暴利稅，調高公司稅率，向年薪逾8萬英鎊的高收入人士加稅。

保守黨嘲諷工黨的承諾，首相約翰遜（Boris Johnson）甚至形容國有化寬頻網絡是「瘋狂的共產計劃」。英國商會會長馬歇爾（Adam Marshall）指，歡迎升級基建等計劃，但警告過度干預商業治理和大幅加稅會壓制創新和增長。智庫財政研究所所長約翰遜（Paul Johnson）則認為，在沒有對大部份工人加稅的情況下，計劃「根本不可信」。