【英國大選2019】選前最後民調結果：保守黨支持度領先但優勢縮窄

英國數個意見調查公司在12月11日公布它們在大選舉行前的最後一個民意調查結果，部分顯示支持脫歐的英國首相約翰遜（Boris Johnson）率領的保守黨，支持度領先在野工黨，惟兩者差距收窄。

數個民意調查機構在選前最後一次公布的結果顯示，英國首相約翰遜率領的保守黨領先工黨，但支持度輕徵回落。圖為約翰遜12月11日在威爾斯南部進行最後一天的拉票活動。（AP）

英國大選今日舉行，票站在香港時間下3時到翌日早上6時開放。

總部位於英國倫敦的市場調查公司Opinium Research在12月11日公布的民意調查結果顯示，保守黨的支持度為45%，工黨的支持度為33%。兩者差距已從15個百分點減至12個百分點。保守黨的支持度比上周跌1個百分點；工黨的支持度比上周上升2個百分點。

Opinium Research的民調是在12月10日及11日進行，有3005名成年人接受調查。

一些調查機構的調查結果亦反映類似的情況，例如以英國倫敦為總部的Savanta ComRes公布，保守黨的支持度為41％，較上次調查結果無升跌，惟工黨支持度為36％，增加3個百分點。服務英國的Survation公布，保守黨支持度44.5％跌0.5個百分點，工黨支持度33.7%，升2.7個百分點。