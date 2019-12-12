【新西蘭火山爆發】警方擬登島取回死者遺體　政府安排皮膚植皮

新西蘭懷特島（White Island）火山爆發，導致八人死亡，另外有八名失蹤人士相信已經罹難，逾廿人嚴重燒傷於深切治療部留醫。新西蘭需要進口120萬平方厘米的皮膚，安排傷者植皮。警方計劃12月13日登島取回死者遺體。

新西蘭地質網將懷特島的火山警戒級別降至二級，不過未來數天仍有機會再次爆發。（美聯社）

警察局副局長蒂姆斯（John Tims）宣布，目前正在制定計劃前往懷特島取回死者遺體，並將會向死者家屬講解行動。警方表示，搜索隊伍清楚其中六名死者遺體位置，同時指計劃的確有風險。

新西蘭地質網（GeoNet）將懷特島的火山警戒級別降至二級，不過提到未來數天仍有機會再次爆發。地質與核科學研究所（GNS Science）的火山學家富尼埃（Nico Fournier）表示，未來24小時出現噴發的機會率為50%至60%，相信淺層岩漿和熔融岩石正在推動地下活動，震動程度也不斷增加。他指出，如果火山再爆發，島上任何人都會死亡。

火山爆發導致多名傷者嚴重燒傷。新西蘭進口120萬平方厘米的皮膚，相等於約60名捐贈者的皮膚面積，安排傷者植皮。瓦卡塔尼（Whakatane）醫院的醫生指，從未見過短時間內有如此多的嚴重傷者送往急症室，醫院已經動用所有床位和資源照顧傷者。

火山爆發時島上有47人，包括24名澳洲人、9名美國人、5名新西蘭人、4名德國人、2名中國人、2名英國人和1名馬來西亞人。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）承諾調查事件，包括研究參觀火山等規定。