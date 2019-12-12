【英國大選2019】英版雷動計劃？　倡「含淚」配票阻保守黨

英國12月12日舉行大選，首相約翰遜（Boris Johnson）希望保守黨能贏得多數下議院席位，保持執政地位以推動脫歐；傾向第二次公投的工黨等反對黨，則提呼籲支持者參與策略投票、英版「雷動計劃」，以配票阻止保守黨重掌國會大多數。

選民最關心的議題離不開脫歐，若保守黨贏得326個或以上的多數下議院席位，將有利約翰遜在2020年1月31日推動脫歐。

目前多個選區選情激烈，力推第二次脫歐公投的在野工黨，以及反對脫歐的自由民主黨（Lib Dem）等，正努力宣傳策略性投票：集中票源投予最有希望擊敗保守黨的候選人，而非投予最心儀政黨。

《衛報》分析指出，全國有50個關鍵選區可配票，以阻止保守黨重掌國會控制權，逆轉脫歐之路。

以約翰遜的選區大倫敦西沿阿克斯橋（Uxbridge and South Ruislip）為例，該區選情接近，若自由民主黨與工黨合作則可能反勝保守黨。自由民主黨7日已表明不作拉票，以免𠝹走工黨選票。

自由民主黨前黨魁祈維信（Vince Cable）坦言，可能會在某些地區看到策略性投票，相信選民會明白，要阻止脫歐就必需這樣做；蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）亦表示，若選民採取策略性投票，就可以阻止約翰遜政府。

擅打選戰、曾在脫歐公投一役逆轉勝的約翰遜，對此又有何對策？