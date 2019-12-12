【多圖】歐盟會議討論氣候變化　芬蘭34歲最年輕女總理現身受注目

歐盟各國領袖12月12日齊集布魯塞爾，討論氣候變化、脫歐等議題，其中全球最年輕現任政府領袖、剛於兩日前上場的芬蘭34歲女總理馬林（Sanna Marin）首次現身歐盟會議，備受媒體注目。

馬林當天表示，在應對氣候變化的目標上，新一代都期望各國領袖有所行動，必須滿足人民的期望，她稱「我對氣候議題很擔憂，我們要做得更多，做得更快，這是有關我們孩子的未來。」她又稱，非常希望各人能夠在今天找到共識。

在這次會議的前一天，歐盟執行委員會啟動「綠色協議」（Green Deal），決定斥資1000億歐元，幫助歐盟各經濟體擺脫對化石燃料的依賴。

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芬蘭議會（Eduskunta）12月10日投票通過任命社民黨（Social Democrat）的馬林出任總理，她因此成為全球最年輕的現任政府首腦。馬林是社民黨的二號人物，排在剛剛辭任總理的林內（Antti Rinne）之後。

馬林將領導由社民黨、中間黨（Center Party）、綠色聯盟、左翼聯盟和瑞典族人民黨組成的政府，內閣成員包括12名女性和7名男性部長。其餘四個政黨均為女性出任領袖，當中有三名只是三十出頭。

左起教育部長安德松（Li Andersson）、財政部長庫爾穆尼、總理馬林和內政部長奧希薩洛是執政聯盟其中四個政黨的領袖，全部均是三十出頭。（路透社）

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