中國施壓法羅群島用華為？外交部：丹麥政府表示媒體不完全屬實

丹麥傳媒報道，中國向丹麥海外自治領地法羅群島施壓，要求當地與華為簽訂合同，否則或失去一項重要貿易協議。在12日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者就此提問，丹麥政府是否就此向中方進行澄清？

對此，華春瑩回應稱，丹麥方面已經向中方明確表示，近日有關媒體報道內容並不完全屬實。

華春瑩指，法羅自治政府總理和外交部長表示，從未在與中方交流中感受到威脅或脅迫。（資料圖片）

華春瑩稱，丹麥外交大臣11日向丹麥媒體明確表示：「有關丹麥外交部告訴法羅政府最好不選擇華為作為5G供應商的報道是錯誤的。通信行業屬法羅自主決策的領域，如何選擇5G供應商是法羅自己的事。相互尊重和遵守國際規則是丹麥外交政策的基礎，適用於丹麥與其他國家交往，包括與中國良好的夥伴關係。」

華春瑩指，法羅自治政府總理和外交部長也向媒體表示，從未在與中方交流中感受到威脅或脅迫，與中國大使會面是在相互尊重的基礎上進行的良好、具有建設性的對話。法羅一些政黨負責人和民眾都認為美國大使日前公開阻止法羅同華為開展5G合作極為不合適，法羅雖小，但不會受制於美國壓力，影響自己獨立決策。

同時，華春瑩還提起前不久美國駐丹麥大使、駐德國大使就中國同有關國家合作問題發出的公開威脅言論引起丹麥、德國兩國政府和民眾的強烈不滿。

華春瑩表態中方不會這麼做，中方願同丹方共同努力深化政治互信，加強務實合作，本着平等和相互尊重的精神，推動中丹互利合作不斷取得成果。

丹麥最大的電信企業TDC曾在3月宣布，愛立信（Ericsson）將成為丹麥5G網絡基礎設施的合作伙伴，合作時間從2019年4月1日至2023年底結束。當時丹麥政府指出，在5G發展上作出安全考慮，但沒有提及華為。

不過，華為在丹麥的分公司於6月份表示，它已經在法羅群島建立了5G網絡，並進行了首次成功測試。

此前，美國多次以間諜活動為由，向歐洲國家及其盟國施壓，要求這些國家不要使用華為的技術來建設新的5G電信網絡，因擔心華為設備可能被中國政府用作間諜活動。

對此，華為曾多次否認將為任何政府進行間諜活動，並要求美國提供證據，但華盛頓迄今並未提供證據。