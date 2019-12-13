美國退出《中程導彈條約》後　二度測試陸基中程導彈

美國國防部12月13日測試一枚常規配置的陸基彈道導彈原型。在《中程導彈條約》（Intermediate-range Nuclear Forces Treaty）項下，這是被禁的測試，然而美國在8月2日已退出條約。今次測試是美國「退group」後進行的第二次測試。

美國2019年8月2日退出與俄羅斯於1987年簽署的《中程核導彈條約》，因美國認定俄羅斯違反條約。圖為美國總統特朗普12月12日在白宮發言。（AP）

美國防部發言人卡弗（Robert Carver）在聲明指出，是次測試發生在12月12日太平洋時間早上8時30分，在加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）進行，導彈原型飛行距離超過500公里。



美國國防部2019年8月也測試一枚射程逾500公里的陸基巡航導彈。

卡弗在是次聲明中指出：「從這次測試中收集的數據和經驗，將為國防部未來中程武器能力的發展提供資訊。」

美國國務部長埃斯珀（Mark Esper）8月2日時曾說，發展中程武器，是對俄羅斯「謹慎回應」，以及因應中國導彈軍力，美國必要擁有的能力。

《中程導彈條約》由時任美國總統列根（Ronald Reagan）和前蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）在1987年12月8日簽署。條約規定美國及前蘇聯須要銷毀所有射程介乎500至5500公里的陸基彈道及巡航導彈，以及其發射裝置和相關設施，並不得再次研發和生產。

美國2019年8月2日正式退出《中程導彈條約》，因華府指俄羅斯的Novator 9M729（北約代號SSC-8）導彈射程對整個歐洲構成威脅，這是違反條約，但克里姆林宮否認其事。

俄羅斯否認違反《中導條約》規定，並指控美國違反條約在先，惟華府亦予以否認。