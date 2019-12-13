【英國大選】施雅晴勢再推蘇格蘭獨立公投　自由民主黨黨魁墮馬

英國12月12日舉行大選，結果陸續出爐。蘇格蘭民族黨議席有進帳，黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）宣稱已經得到新的授權，將推動第二次的蘇格蘭獨立公投。自由民主黨黨魁斯溫森（Jo Swinson）則意外墮馬。

自由民主黨黨魁斯溫森意外墮馬，失掉議席。（路透社）

根據票站調查結果，預計蘇格蘭民族黨將取得蘇格蘭59席中的55席。目前蘇格蘭民族黨已經至少取得46席，比起以往增加13席。

施雅晴形容，已經獲得授權，讓蘇格蘭人決定自己的未來，選舉結果清楚反映選民意向，表明約翰遜政府惹起的麻煩不應該落在蘇格蘭身上，也不應該不顧人民的意願將蘇格蘭剔出歐盟。她指出，約翰遜或者獲授權帶領英格蘭脫歐，但沒有獲得授權帶領蘇格蘭脫歐。

預計施雅晴下周將去信約翰遜，要求轉移法律權力，讓蘇格蘭議會舉行獨立公投。約翰遜亦勢必否決，將英國推向憲法危機的邊緣。

蘇格蘭民族黨除了從工黨和保守黨手上奪走議席，甚至促使自由民主黨黨魁斯溫森意外墮馬。斯溫森在東鄧巴頓郡（East Dunbartonshire）選區以些微之差不敵蘇格蘭民族黨的候選人，兩者票數只差149票。

斯溫森表示，部份人將會慶祝橫掃邊界兩邊的民族主義浪潮，形容是對國家未來非常重要的結果。她未有透露會否辭任黨魁，但指將會於稍後時間再發表講話。她指，仍然相信英國作為一個國家可以是熱情大方、包容開放，透過與最近的鄰國合作，將取得更多成就。她指，自由民主黨將繼續捍衛引導自由主義運動的價值觀：公開、公平和包容。