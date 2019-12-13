【英國大選2019】美國總統特朗普Twitter推文恭喜約翰遜勝出

英國大選已成定局，由英國首相約翰遜（Boris Johnson）率領的保守黨取勝。美國總統特朗普（Donald Trump）看來相當關心這場選戰，先後兩度就此在Twitter推文，並在最新一則發文中恭喜他勝出。

美國總統特朗普在約翰遜競選時前已不止一次指後者會做好首相的工作。如今盟友再度在大選中取得佳績，特朗普自然發推恭喜他。圖為2019年12月4日特朗普和約翰遜在北約峰會的歡迎儀式上碰面。（Reuters）

英國12月12日舉行的國會大選結束，點票工作接近完成。首相約翰遜領導的保守黨一如票站調查預測，成功在650個國會議席中，取得過半數議席，可以繼續執政及兌現脫歐承諾。在野工黨則預計奪得191席，黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）已表明不會領導該黨出戰下屆大選。

特朗普在點票結果確認約翰遜率領的保守黨篤取勝後在Twitter發文：「就約翰遜的大勝恭喜他！英國和美國現在將可在脫歐之後，自由地達成一個大型的新貿易協議。它比任何（英國）可能與歐盟達成的協議，有更大的潛力以及更能賺大錢。慶祝吧鮑里斯！」

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

特朗普在約2個小時前都有發推文說：「看來在英國的鮑里斯會大勝！」由此看來這位美國總統一直都有留意英國大選選情。

Looking like a big win for Boris in the U.K.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

特朗普同約翰遜的「友誼」經常在輿論被人提及，兩人亦經常被人拿來比較，認為兩人外型和行事作風都有相似之處。美國媒體更將約翰遜稱為「英國特朗普」。在約翰遜上任前後，特朗普亦曾數次「力撐」。



特朗普曾多次在公開場合提及約翰遜。這位美國總統2019年6月訪英前夕接受英國《太陽報》訪問，雖未有公開完全支持約翰遜出任首相，但形容對方能夠做好首相的工作。保守黨7月23日公布黨魁投票結果，特朗普在約翰遜當選後不久便在Twitter發布推文再次祝賀他，並認為他這位英國首相會做得很好。



這位美國總統的「神助功」似乎不是每一次都為那位英國首相受落。約翰遜11月29日呼籲特朗普最好不要介入英國大選。約翰遜當天接受電台訪問，被問到是否歡迎特朗普對他的支持時，他反而公開叫特朗普不要介入選舉，他稱「當你有密友與盟友，像美國與英國的話，最好是兩方都不要介入對方的選舉。」