【英國大選】工黨失利郝爾彬辭任黨魁　誰是大熱接班人？

英國大選結果陸續出爐，工黨未能奪得大多數議席，甚至遭遇近年來最大敗仗，郝爾彬（Jeremy Corbyn）宣布辭任黨魁。影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）和影子商業大臣朗貝莉（Rebecca Long-Bailey）均是大熱接班人。

影子商業大臣朗貝莉是工黨下任黨魁的熱門人選。（路透社）

根據立博集團（Ladbrokes）開設的賭盤，施紀賢為最熱門的接班人，其次為朗貝莉和內政事務委員會主席顧綺慧（Yvette Cooper）。

施紀賢從政前是人權律師，曾經出任北愛爾蘭警務委員會的人權顧問，監察北愛爾蘭警察局遵守人權法的情況。2008年獲委任為刑事檢控專員。2015年5月起出任霍爾本和聖潘克勒斯（Holburn & St Pancras）選區的國會議員。

朗貝莉本來是一名律師，2015年當選索爾福德和埃克爾斯（Salford and Eccles）選區的國會議員。工黨經常安排朗貝莉接受傳媒採訪，政治立場亦與郝爾彬高度吻合，讓她於黨內受到歡迎。

顧綺慧在前首相白高敦時期，曾擔任財政部首席秘書和就業及退休保障大臣。2015年，顧綺慧曾競逐黨魁但落選。顧綺慧曾追擊前首相文翠珊時期的內政大臣盧綺婷（Amber Rudd），對方最終辭職。