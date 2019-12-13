【中美貿易戰】傳兩國達成首階段協議　美國議員卻不滿？

在美國對華新關税即將生效之際，媒體報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump）已經同意同中國簽署協議，新的關税計劃將不會實施。但部分美國國會議員對此不滿。

特朗普被指同意簽署協議

美國總統特朗普12月12日一早在Twitter上說，非常接近於同中國達成一份重大的協議。「他們想要這份協議，我們也想要。」

當天晚些時候，特朗普還同高級官員開會討論了中美第一階段貿易協議以及是否在12月15日對中國加徵新的關税。當天，彭博社、路透社和美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）等多家媒體報道說，美中兩國已經在原則上達成了雙方第一階段貿易協議。

彭博社12月12日報道稱，知情人士稱，特朗普已經簽核（sign off）中美第一階段協議。報道稱，這份美國貿易顧問12日提交給特朗普的協議包括中國購買更多的美國農產品的承諾。

報道稱，美國12月15的對華新關税不會實施。與此同時，美國官員們還討論了削減現有的對華商品關税。

《華爾街日報》12月12日報道稱，知情人士稱，特朗普已同意與中國簽署一項有限的貿易協議，該協議將增加中國對美國的農產品採購並讓美國獲得其他一些讓步。作為該協議的一部分，美國將削減對中國輸美商品的現有關税，並取消即將於15日生效的新關税。

美國目前已經對大約3,600多億美元的中國商品徵收了關税，其中2,500億美元的商品的税率為25%，1,100多億美元的商品税率為15%。另外，美國計劃於12月15日對另外大約1,600億美元的中國商品徵收15%的關税。

上述知情人士說，特朗普12日就與中方的有限貿易協議同高級經濟和貿易顧問進行了一個小時的會晤，政府高級官員也在打電話宣傳該協議的框架。

另一位知情人士稱，如果協議內容得到確認，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和中國駐美大使崔天凱料將在13日至少簽署一份協議大綱。

美國會不滿

對於特朗普同意中美第一階段協議的條件，美國會重量級議員魯比奧（Marco Rubio）感到不滿。魯比奧12月12日在Twitter上說，白宮應該考慮這樣一種風險，即與中國達成短期協議可能導致美國失去在最重要問題上與中方達成更廣泛協議所需的關税籌碼，這些問題包括中國政府對國內企業的補貼、強制技術轉讓以及阻止美國企業進入關鍵行業。

與此同時，《華爾街日報》報道，美國會參議院民主黨領袖、紐約州民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）牽頭民主黨人士起草了一封信函，信中說，「如果不能讓中國政府承諾實施實質性的、可執行的、永久的結構性改革，將危及美國的就業和長期經濟繁榮。」

其實，魯比奧一直就對中美協議感到質疑。魯比奧12月10日在美國國防大學題為《美國產業政策與中國崛起》的演講中直言，北京的目標是在軍事和經濟上超越美國，這是一個根本性的挑戰，未來的任何某種協議都不可能解決這個問題。

特朗普一直強調，第一階段協議將包括改善知識產權保護的措施，開放中國金融服務市場的措施，以及防止匯率操縱的措施。第二階段協議將會解決更棘手的問題，包括強制技術轉讓、補貼以及中國國有企業行為等。