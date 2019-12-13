【中美貿易談判】中向美買500億美元農產品　「魔鬼藏在細節中」

路透社報道，消息人士12月12日說，白宮和北京在貿易問題上「原則性達成協議」，但也許範圍不如美國總統特朗普10月承諾的「第一階段」協議。

中美貿易談判：中美在12月13日傳出，順利在12月15日的限期前原則上達成首階段協議，此外中國同意在2020年向美國採購500億元農產品，美國則同意推延遲原擬在15日對中國加徵的關稅。圖為加州聖佩德羅的貨櫃碼頭。（Reuters）

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根據彭博社報道，在目前的協議，美國將暫緩預定15日起對1600億美元中國輸美產品開徵新關稅，而北京承諾採購更多美國農產品。路透引述消息人士報導，中國同意2020年買進500億美元農產品。

在貿易戰開打前的2017年，中國向美國採購了240億美元的農產品。一位前資深貿易談判人員表示，魔鬼在仍在擬定當中的書面協議細節裏，「在貿易協商時，書面文字很重要，因為會浮出一大堆長期歧見」。消息來源說，特朗普已經正式同意此一協議，白宮會很快宣布。

為確保能達成「第一階段」貿易協議，美國談判代表稍早提出，削減中國商品的現有關稅達50％，並且暫緩開徵原定於15日生效的新關稅。

中美貿易戰拖累全球經濟增長，衝擊全球各地企業的利潤和投資。美國已宣布，要提供280億美元的補貼給受貿易戰影響的農民。

特朗普10月11日和中國國務院副總理劉鶴召開白宮記者會時，就宣布兩國已就「智識產權、金融服務」和「購買400億到500億美元農產品」的問題，達成「第一階段」協議，書面協議將在數周內完成。

然而，北京對在特定期限內採購特定金額的承諾，裹足不前。中方官員說，他們希望能根據市場情況自由採買。他們也要求，美國撤消特朗普開徵的關稅，做為第一階段協議的條件。特朗普政府自2018年7月起，分階段對數千億美元中國輸美產品課徵關稅。

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