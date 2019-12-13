【英國大選2019】4件你不知道的事　不少人死了還在投票……

英國12月12日舉行的國會大選結束，首相約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨取得過半數議席，可以繼續執政。 英國大選與其他國家或地區的選舉有些不同。本文列舉其中4種情況，供讀者了解它獨特的一面。

英國大選：英國大選投票結果塵埃落定，工黨無疑是這次選舉中的大輸家。圖為12月13日，工黨黨魁郝爾彬在現身伊斯靈頓的點票中心時神色緊張。（Reuters）

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無需提供身份證明

英國不是每個人都能擁有身份證明文件，國內有350萬人沒持有附照片的身份證明文件，其中包括110萬沒有護照或駕駛執照的居民。因此，包括英格蘭、蘇格蘭以及威爾斯在內的選民在投票時無需提供身份證明文件。

選民抵達指定票站後，只需要把自己的名字和地址告訴票站職員，工作人員便會從選民登記冊中核實選民身份，然後把選票交予選民。選民在心儀候選人的名字旁邊填劃上一個「X」，再把選票投入票箱，便完成投票。

英國大選：參選人史密斯2019年12月12日在倫敦伊斯靈頓一個票站外扮演《芝麻街》角色Elmo。史密斯與英國首相約翰遜參加同一選區。（AP）

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可能有數千「幽靈選民」

英國選民可以在大選前申請郵寄投票，而且不需要提供任何理由。倘若選擇郵寄投票，選民須於投票日前的11個工作天前提交申請表格。完成申請後，選票會郵寄到指定地點，國內、外都可以。

選民可以選擇不前往投票站，直接提前申請郵寄投票。這種投票的方式是選舉委員會把選票郵寄至選民住所後，選民填劃選票並寄回指定地點。在這種情況下，一些選民可能會在寄出選票後逝世。

英國《每日電訊報》在2016年12月8日的報道指出，根據當時最新的分析，該國可能多達3000名「幽靈選民」在英國大選中投票。在英國曼徹斯特大學擔任講師的Dr Kingsley Purdam指出，儘管現有數據太差、導致已無法提供準確的估算，但他看來約有3,000即使已死，卻仍然在投票。

這是因為英國選舉登記程序通常在選舉舉行前2周截止，而根據死亡率的數據計算，約有25,500潛在選民可能死去。倘若慮及通常要求進行郵寄投票的多是長者，這類「來自另一個世界的選票」，有可能比3,000更多。

英國大選：獨立參選人「Count Binface」12月12日在布魯內爾大學 （Brunel University）內的票站舉起V字手勢讓傳媒拍照。當時場內正在進行點票。（AP）

只有下議院議員是通過民主選舉產生

英國議會分上、下議院。上議院有約800席，都是終身制，成員包括26名主教與大主教和92名世襲貴族。下議院則有650席，由選舉產生。

英國大選：參選人「Lord Buckethead」12月13日在布魯內爾大學 （Brunel University）舉起雙臂讓傳媒拍照，當時正在進行點票。（AP）

英國首相沒有任何明確規條

根據美國憲法規定，美國總統必須符合某些條件，包括在美國出生、年滿35歲以及在美國居住滿14年。反觀英國首相卻沒有相關的特別要求。英國議會網站指，首相通常是經過女王任命、在大選中贏取多數席位的政黨領袖。