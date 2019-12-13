【英國大選2019】跟約翰遜競爭註定陪跑？Elmo和「垃圾桶」超搶鏡

英國大選12月12日結束，首相約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨取得過半數議席，由郝爾彬（Jeremy Corbyn）領導的工黨則料將經歷自1935年以來最大敗績。選前，眾人關注約翰遜和郝爾彬的表現，但原來約翰遜同區的參選對手一樣吸引眼球。

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約翰遜是阿克斯布里奇和南賴斯利普（Uxbridge and South Ruislip）選區的候選人，同區還有一些「另類」的候選人，包括史密斯（Bobby Smith），他扮演《芝麻街》角色Elmo、將垃圾桶放上頭的喜劇演員哈維（Jon Harvey）——他扮演Count Binface，還有Lord Buckethead。



Lord Buckethead自1987年起已是英國大選一張常見的「面孔」。他曾在1987年、1992年、2017年分別與戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）、馬卓安（John Major）及文翠珊（Theresa May）同台較量。

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今屆選舉還掀出現一個熱潮，就是少選民帶同寵物到票站投票，部分寵物更以聖誕裝扮示人。

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選民更安排狗狗站在寫上polling station（票站）字樣的標語或海報前拍照留念，然後以#dogsatpollingstations（狗隻在投票站）的標籤上載至社交網站，與其他人分享，令今屆大選掀起pawlitical的熱潮。paw指動物爪子，pawlitical與political（政治）的發音相近。