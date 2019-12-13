【中美角力】王毅：美國的「中國觀」走入歧途　「世界觀」有偏差

中國外長王毅12月13日在一次演講中嚴厲批評了美國的對華政策，並就中美貿易談判強硬表態。

王毅12月13日在2019年國際形勢與中國外交研討會開幕式上發表講話，他稱，今年是中美建交40周年，兩國關係卻遇到40年來前所未有的複雜局面。中國繼續尋求同美方進行建設性對話。同時堅決抵制美方的各種霸凌行徑。

王毅稱，美方在經貿、科技、人員交往等領域接連對中國無端設限和打壓，在香港、台灣、新疆、西藏、人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意攻擊抹黑，不僅如此，美方還利用各種國際場合詆譭中國的社會制度、發展道路以及同其他國家的互利合作，給中國扣上各種莫須有的罪名。

王毅：美國的「中國觀」走入歧途

王毅說，錯誤的行動源於錯誤的觀念。美方的上述做法，歸根到底是對華認知出現了誤判。有人認定中國一定會像傳統大國一樣「國強必霸」，最終挑戰和取代美國。他稱，美國不僅「中國觀」走入歧途，「世界觀」也出了偏差。

王毅還強調，作為綜合實力最強的國家，美方卻放棄應當承擔的國際責任和義務，重蹈單邊主義和保護主義覆轍，在短短兩年多時間裏，先後退出《跨太平洋夥伴關係協定》、退出《巴黎協定》，退出聯合國教科文組織，退出《移民問題全球契約》，退出《伊朗核問題全面協議》，退出聯合國人權理事會，退出《維也納外交關係公約》爭端解決議定書，退出《中導條約》。他形容這種公然開歷史倒車，不斷退群毀約的做法，給國際社會帶來諸多難題和困擾，成為當今世界的麻煩製造者。

王毅：美方對華政策應儘快回歸正確軌道

針對中美貿易談判，王毅表態說，中國願在平等和相互尊重基礎上，通過對話磋商解決中美之間的矛盾和分歧，但決不接受所謂單邊制裁和任何霸凌行徑。美方對華政策應儘快回歸正確軌道，中方的正當合法權益應得到切實尊重。