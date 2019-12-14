美國對朝特使15日訪韓　韓媒：美朝對話可能性不大

在朝鮮和美國關係持續趨僵的情況下，美國朝鮮政策特別代表比根（Stephen Biegun）會在12月15日訪問韓國3天。韓媒引述該國不少觀察意見認為，比根訪韓期間在板門店與朝鮮進行對話的可能性不大。

有消息人士透露，比根已表示願在朝鮮屬意的時間地點會面，但朝鮮尚未釋出任何信號。圖為朝鮮領導人金正恩2019年2月26日在越南準備與美國總統特朗普會面。（Reuters）

韓聯社報道，韓國外交部12月13日表示，比根16日會在首爾會晤外交部韓半島和平交涉本部長李度勳。雙方會就近期半島局勢交換意見，為實現完全無核化和半島永久和平穩定取得實質性進展進行協商。比根將會晤韓國外交部第一次官趙世暎以及青瓦台有關人士。

報道指雙方會就朝鮮東倉里導彈發射場的最新動向交換訊息，並集中討論推動朝鮮重返對話的相關問題。

訪問韓國期間，比根有可能在板門店等地尋求與朝鮮接觸。有消息人士透露，比根已表示願在朝鮮希望的時間地點會面，但朝鮮尚未釋出任何信號。

美朝近期持續隔空「對話」，但氣氛不甚友好，美國呼籲朝鮮把握機會談判、必須停止敵對，而朝鮮則批評美國加大挑釁力度，並第二度提及與美談判的期限逼近。朝鮮外務省負責美國事務的副相李泰成12月3日更表示，美國想得到什麼「聖誕禮物」，完全取決於美國。朝鮮外務省的發言人12月12日稱，朝鮮再也沒有可失去的，已做好對美國的任何選擇奉陪到底的相應準備。

韓聯社報道指出，比根結束訪韓後，會在17日下午前往東京，與日本外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹會談。