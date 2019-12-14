印度繼續爆發反《公民身份法案》示威　至少3死

印度政府12月12日通過「公民身份修正法案」（CAB）。自此之後，全國多地爆發示威，在阿薩姆邦，當地示威情況激烈，迄今至少3人死亡。

圖為12月13日，警方在首都新德里施放催淚彈。（Reuters）

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印度國防部公共關係官員孔賽（P. Khongsai）表示，阿薩姆邦目前已部署共8支陸軍部隊和阿薩姆步槍隊（Assam Rifles），遏止不斷惡化的治安情勢。

這些軍隊是從該邦各地的民政部門徵調而來，他們來自高哈蒂（Guwahati）、邦蓋加翁（Bongaigaon）以及索尼特布爾（Sonitpur）等。

除了阿薩姆邦外，德里（Delhi）、梅加拉亞邦（Meghalaya）、西孟加拉邦（West Bengal）以及阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱：藏南地區）亦有爆發示威。其中，梅加拉亞邦在政府大廈前發生警民衝突，至少25人受傷。

阿薩姆邦和東北部其他地區的示威倘若再持續一周，當地或會面臨燃油短缺的問題。

什麼是「公民身份修正法案」？

印度下議院12月9日以311票贊成、80票反對，通過「公民身份修正法案」，提議印度授予2014年12月31日前因「宗教迫害」而來到印度的巴基斯坦、孟加拉國和阿富汗非法移民國民身份。修正案規定，只有印度教、錫克教、佛教、耆那教、拜火教和天主教徒才有資格擺脱非法移民，獲得印度國民的身份。惟穆斯林並未包括在內，法案被指歧視穆斯林。

當地由此爆發示威，印度石油公司（IOC）被迫關閉在阿薩姆省的迪格博伊煉油廠，而石油印度公司（OIL）也已停止生產液化石油氣（LPG）。這導致原油產量下滑15%至20%。

由於示威的緣故，印度內政部長沙阿（Amit Shah）取消原定訪問東北各省的行程。另外，日本首相安倍晉三、孟加拉外交部長穆明（A K Abdul Momen）等均押後訪問印度之旅。