蘇丹前總統巴希爾貪污罪成　被判入住更新設施兩年

蘇丹前總統巴希爾（Omar al-Bashir）12月14日被判洗黑錢和貪污罪成，入住更新設施兩年。這是巴希爾面對連串法律訴訟的首宗判決。

蘇丹前總統巴希爾被判入住更新設施兩年。（路透社）

巴希爾於首都喀土穆的法院出庭。案情指，巴希爾被控貪污和非法藏有外幣。蘇丹早前爆發大型示威，巴希爾被迫下台後，住所被搜獲多個行李箱，裏面藏有多種外幣，總值逾1.3億美元。

巴希爾承認從沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）收受2500萬美元，但否認有關指控。他解釋，有關款項是用於捐款，其中200萬美元捐贈軍方醫院，300萬美元捐贈蘇丹一間大學。

根據蘇丹法律，75歲的巴希爾將被送往用來關押年老且未干犯死罪囚犯的更新設施。巴希爾目前收押於科巴爾（Kobar）監獄。

根據律師指，巴希爾本周亦被問到有關1989年政變的事件，以及示威期間涉嫌殺害示威者的指控。巴希爾同時遭到國際刑事法院（International Criminal Court）通緝，被指於達佛（Darfur）衝突期間干犯戰爭罪行。不過軍方指不會引渡巴希爾到國際刑事法院，過渡政府也未表明會否將巴希爾引渡至海牙。

1989年，巴希爾透過軍事政變上台，維持近30年的統治。2018年，蘇丹因為物價上漲和商品短缺爆發大規模示威，演變成流血衝突。2019年4月，軍方發動政變，巴希爾被迫下台，隨即遭拘捕。軍方和反對派現時達成協議，共同執政，邁向文人統治。