【英國大選】約翰遜到英格蘭東北部謝票　內閣或有輕微改組

英國首相約翰遜（Boris Johnson）帶領保守黨贏得下議院選舉後，12月14日到傳統工黨票倉的英格蘭東北部謝票，感激當地選民打破多年傳統，改為票投保守黨。而他會於16日公布內閣成員名單，當地傳媒推測部分職位或有人事變動。

英國首相約翰遜12月14日到當地達拉謨郡（County Durham）謝票，期間與一名支持者自拍合照。（Reuters）

約翰遜到訪英格蘭東北地區，其中在達拉謨郡（County Durham）選區議席是近84年以來首次由保守黨候選人奪得，他向支持者表示，感謝這些地區的選民對保守黨投下信任的一票，稱他們改變當地的政治面貌，令保守黨變得更好。

他又稱，政府及自己作為首相所做的每件事都是奉獻於報答大家的信任，揚言政府是大家的公僕，其責任是服務國民，處理優先問題，強調政府和民眾的優先事項都是一樣。

約翰遜揚言新政府施政會急民眾所急，以報答大家對保守黨的支持。（Reuters）

另外，約翰遜預計會於16日公布新內閣人選，有傳媒指部分保守黨員在大選表現出色而獲約翰遜提拔入閣，包括因為在黨魁選舉沒有支持約翰遜的前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaun）或獲重召，接替表明不再連任議員的數碼化、文化、媒體和體育大臣莫麗琪（Nicky Morgan）。而現任蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩（Michael Gove）亦可能獲委以重任，主管推動脫歐協議及爭取在2020年底前與歐盟達成貿易協議。

至於下議院領袖李思銘（Jacob Rees-Mogg）、國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）、北愛事務大臣施俊安（Julian Smith）則被指地位不保。